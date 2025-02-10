パルマは9日、セリエA第24節でカリアリとのアウェイ戦に臨み、1-2で敗れた。パルマのGK鈴木彩艶はフル出場している。前節レッチェとの残留争いに敗れて連敗となった18位パルマ(勝ち点20)は、ここ2試合3失点と精彩を欠いている彩艶が引き続き先発となった。残留を争う17位カリアリ(勝ち点21)とのシックスポインター、序盤の主導権争いを経て22分、ボックス左からフェリチに際どいシュートを打たれたパルマだったが、彩艶がセーブ。