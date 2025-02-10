¸½ÃÏ£²·î£¹Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè23Àá¤Ç¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë11°Ì¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬17°Ì¤Î¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢£±¡Ý£±¤Î¾õ¶·¤Ç76Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÆþ¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¹¶·â¤ò³èÀ­²½¡£Ä¾ÀÜ´ØÍ¿¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢84Ê¬¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤ëÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö