【レークプラシッド共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ男子は9日、レークプラシッドで個人第21戦（ヒルサイズ＝HS128メートル）が行われ、小林陵侑（チームROY）が124.5メートルを2回そろえ、合計258.6点で今季最高タイの5位に入った。二階堂蓮（日本ビール）は10位。ダニエル・チョフェニヒ（オーストリア）が275.1点で今季、通算とも8勝目を挙げた。佐藤慧一は35位、佐藤幸椰（ともに雪印メグミルク）