笑い文字を使って１５０周年をＰＲする廣江さん（左）と木村智久局長１日に鎌倉郵便局（神奈川県鎌倉市小町）が開局１５０周年を迎えた。これを記念して、来局者に「笑い文字」の名入れサービスを行った。同局は１８７５（明治８）年２月１日に長谷で開局。１９７７（昭和５２）年に現在の場所に移転。地域のインフラを支えてきた。「笑い文字」は黒と朱の２色で満面の笑みを表す筆文字。今月３日には普及協会の廣江まさみさ