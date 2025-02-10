イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザを南北に分ける「ネツァリム回廊」から撤退したことがわかりました。イスラム組織ハマスは9日、イスラエル軍がガザ地区を南北に分断する軍事区域「ネツァリム回廊」から撤退したと明らかにしました。これは停戦合意の第一段階の措置で、市民や支援トラックが自由に南北間を移動できるようになったとみられます。こうした中、パレスチナメディアはガザ地区北部と南部でイスラエル軍の攻撃により