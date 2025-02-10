阿部監督が先発候補のアピール合戦にうれしい悲鳴を上げた。田中瑛、又木がシート打撃でアピールし、ブルペンでは横川、西舘らが熱投。「こっちがなんかいろいろ迷っちゃうな」と競争激化に手応えを示した。シート打撃中、指揮官は内野の後方を歩き回りながら様々な角度からチェックした。田中瑛は微妙に動く球を駆使して打者６人無安打２Ｋ。又木もテンポ良く打者８人無安打と快投した。「石川も又木も田中瑛斗もみんな良かっ