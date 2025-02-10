ヤクルト、広島、ロッテを除く9球団が休日。第3クール3日目のヤクルトは、今キャンプ初の実戦形式としてシート打撃を実施する可能性がある。2日連続で紅白戦を組んだ広島は、現役ドラフト初の「2巡目指名」で日本ハムから加入した右下手投げの鈴木が初登板を予定。ファビアン、モンテロの両外国人打者の本領発揮も待たれる。ロッテは、屋外でのフリー打撃で連日柵越えを量産する山口、山本らの強打が注目される。