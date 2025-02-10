シート打撃に登板した巨人の若手投手陣がアピールした。DeNAを戦力外となって加入の左腕・石川は打者8人を安打性1本に抑え、5三振を奪い「真っすぐも強さを出せているし、チェンジアップも良い感じ」。現役ドラフトで日本ハムから加入した田中瑛、2年目左腕の又木らも好投し、阿部監督は「みんな良かった。こっちが迷っちゃう」とうれしい悲鳴を上げた。