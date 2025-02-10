ヤクルトは勝ちパターン継投への返り咲きを目指す清水がライブBPに登板した。27球投げて安打性は1本のみ。最速144キロで、カーブ、フォーク、カットボールの打者の反応も確認した。球速アップを掲げる直球は「ファウルが取れたり打者が探っている部分もあった。良い方向に向かっている」と納得顔。石井投手コーチは「1年前よりも力が出ている」と目を細めた。