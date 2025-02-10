芝クッション値9.9＝標準※日曜午前8時含水率＝芝G前11.1％、4角9.9％ダートG前7.0％、4角7.4％※日曜午前6時。芝は昨年11月以降、保護されていた最内Aコース2週目。まだ内側の状態がいい。差し馬は展開次第。ダートは水分が完全には抜けず、先行勢が残りやすい。