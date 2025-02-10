ロッテの佐藤はライブBPで5スイングして安打性1本だった。二木の3球目を叩いた打球が右翼フェンスの上部に当たってから金網を越えた。本塁打と勘違いしたファンから拍手が起こり、佐藤は「“入ってないよ”って」と苦笑い。今季の“チーム1号”は幻となったが、「いい感じでバッティングできたかな」とうなずいた。