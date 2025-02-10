西武・後藤高志オーナーが訪れ、西口監督や選手、スタッフらに訓示した。「今年は西口新監督の1年目。一人一人が獅子となり、最強の個が集まった最強のチームになってほしい」と語った。新任の鳥越ヘッドコーチらには「ひと言でいえば熱血指導。今までのライオンズで長年やっていた人（の指導）も大切だけども、新しい風を吹き込んでもらいたい」と期待した。