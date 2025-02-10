サウジC（22日、キングアブドゥルアジーズ）に出走予定のウシュバテソーロ（牡8＝高木）と僚馬ウィルソンテソーロ（牡6）が9日、美浦Wコースで国内最終追いを行った。2頭の併せ馬はウィルソンテソーロが6F81秒4〜1F11秒8で先着し、ウシュバテソーロは6F83秒3〜1F11秒9。この日、京都競馬場に臨場した高木師は「ウシュバはいつも通り遅れましたが東京大賞典（4着）前よりいいと思います。変わらず来ていますね。ウィルソンも順