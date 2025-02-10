練習後には恒例の地元小学生を対象とした野球教室が行われた。約1時間の指導で触れ合い、最後にはDeNA・梶原と度会がティー打撃で軟式球を飛ばすパフォーマンスを披露した。梶原は3連続アーチで大歓声を浴びたが、度会はなかなか柵越えせず。自虐的に「ハイサイーっ」と子供たちに呼びかけ笑いを取って打撃を終えていた。