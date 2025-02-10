巨人・大勢が1軍投手陣では大トリで今キャンプ初のブルペン入り。立ち投げのみの13球で「バランス良く投げられて良かった」と振り返った。昨季まで3年間で通算80セーブを誇るが、今季はマルティネスの加入で8回に配置転換見込み。それでもチームの勝利を最優先に「8回は初めてなのでそういう面では気が楽というか楽しみです」とうなずいた。