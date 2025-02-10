「ベロ2っ！」「タコ3っ！」「ハ（歯）1っ！」。DeNAの沖縄・宜野湾キャンプ室内練習場に、捕手陣の声が響き渡った。スタッフの投球を受ける捕手。単なる捕球練習ではなく、右打席に立つ相川1軍ディフェンスチーフコーチ兼野手コーチが、捕球時に発せられる「ベロ2」などの声に「正解」「外れ」と言い返していた。「心眼トレです。周辺視野とも呼びます。捕手は捕球と同時に打者の表情、走者の動きを見る視野の広さが必要。