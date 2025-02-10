5年目の西武・渡部健が新打撃フォームでライブBP（実戦形式の打撃練習）に臨み、3安打でアピールした。豆田から初打席の初球を中前打するなど快音を響かせ「いい打球だった」と胸を張った。仁志野手チーフ兼打撃コーチから軸足の右足が左足側に倒れないよう助言を受け「良い状態の感覚に近くなってきた」と効果を実感した。1月の自主トレでは中村剛からインパクトのポイントを投手寄りにする「前さばき」を教わり、通算1591安