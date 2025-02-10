◎第2クールのMVPを問われた楽天・三木監督は「ブルペンで白井さんの声がデカかった。今年も元気だなって」。有名な白井一行審判員です。◎打撃練習に登板したDeNA・三浦監督。右肩の具合を聞かれ「今のところ大丈夫」と言った後、11日から始まる対外試合の質問に「俺？俺は実戦には投げないけど…。あっ、チームの話？」。もちろんです。◎田中将のマンツーマン指導を行う巨人・久保巡回投手コーチは報道陣の対応で「10年分