福本莉子（24）とSixTONESジェシー（28）が9日、都内で、ダブル主演映画「お嬢と番犬くん」（小林啓一監督、3月14日公開）の完成試写会に出席した。極道一家の孫娘と、過保護すぎるお世話係を演じた2人。ジェシーは「自分でときめきました。だいたい普段ふざけてるんですけど、ちゃんと（役が）入っている。何度も見てときめいていただけたら、うジェシーです！」、福本も「皆で『ときめきとは』を研究しながら作り上げていきまし