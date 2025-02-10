背中の張りで別メニュー調整だった楽天の古謝が、ブルペンで今キャンプで初めて捕手を座らせて45球を投げた。「（背中は）問題ないです。順調にきています」。途中で捕手をベースの前まで近づけて投げる場面も。新人だった昨季は5勝を挙げた左腕は「まだ18メートルで出力を上げる必要はない。16メートルで狙ったところに投げられるように」と説明した。