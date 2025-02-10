マユリカ中谷（35）阪本（35）が9日、都内で、アニメ映画「メイクアガール」（安田現象監督）公開御礼舞台あいさつに、MCとして出席した。中谷は「なんで僕らがMCなんだろうと思っている方も多いと思いますが、僕らも全く分からないんです」と明かした。だが、実際にはそつなくこなし、元漫画家でもある中谷は印象的なシーンのイラストも公開。安田監督から「サンデーの香りがする」と評価された。