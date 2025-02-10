支配下復帰を目指す楽天の西口がブルペンで160球の熱投を見せた。22年に61試合に投げ30ホールドをマークしたが、23年9月に右肘のじん帯再建手術（通称トミー・ジョン手術）を受けて育成契約に。昨年9月に実戦復帰した。今季は先発で勝負する意向で「緩急は得意。先発で10勝したいという気持ちを持って入団してきたので」と意気込んだ。