脚本家、演出家三谷幸喜氏（63）率いる「東京サンシャインボーイズ」の復活公演「蒙古が襲来」が9日、東京・PARCO劇場で初日を迎えた。公演前、三谷と出演者が同劇場でトークセッションを行った。94年に30年間の充電に入ったことを振り返り、三谷は「冗談がとうとう本当になった。この30年間、よくみんな現役の俳優さんとして頑張ってくれた」と言い、02年に亡くなった伊藤俊人さんは声で出演しているとした。蒙古が襲来する日、対