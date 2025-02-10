NEWS小山慶一郎（40）が9日、都内で行われた大阪万博PRイベントにゲスト登壇した。会場内にはライブ施設もあり、NEWSでの出演予定を聞かれると「全然決まってません！」と即答。メンバーと「万博携われたらいいね」と話しているというが「SUPER EIGHTさんもいらっしゃいますし、なにわ男子もAぇ！groupもいます。そこを超えるでしょうか」と話していた。