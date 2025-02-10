楽天の三木監督が11日の練習試合・日本ハム戦で実戦デビューするドラフト1位の宗山（明大）を「1番・遊撃」で起用すると明言した。「気疲れやストレスなど、キャンプでやってきた疲労もある」とし、2打席程度の見通し。宗山は「どの役割でも出せるものを出したい。最初なので思い切ってやれれば」と話した。