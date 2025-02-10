女優鳴海唯（26）が9日、都内で初写真集「Sugarless」（玄光社）の重版記念イベントを行った。23年8月の発売から1年半。初挑戦の水着やランジェリーショットが話題のロングセラーだ。「結構恥ずかしい、あまり見られたくない顔などもある。ファンの人はそれが良かったのかな。『鳴海唯』を知ってもらえる原点の1冊です」。今年の抱負は「苦手なことにも向き合う1年にしたい」。演じたい役は「刑事」だとして「サスペンスが大好きな