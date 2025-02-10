AKB48が9日、東京・品川のステラボールで、イベント「千秋楽だよ全員集合！ザ・AKB48ソングセットリスト」を開催した。1部は昭和から現代に至る女性アイドルのカバー、2部はオリジナル曲の全21曲を披露。その1部最後にはシークレットゲストで元モーニング娘。の後藤真希（39）が登場。総勢44人と「LOVEマシーン」をコラボで披露した。後藤は「めちゃくちゃ楽しかったけど、待っている間も懐かしかった」とし「ひな壇で盛り上げる姿