「あと１〜２kg痩せたい」と思っても、その１〜２kgがなかなか落ちないという方は少なくないと思います。そこで今回は、そんなダイエットの“もう一押し”におすすめの【簡単プラス習慣】を紹介します。🌼「１週間で確実に３kg痩せられる」人気女優が明かした【簡単ダイエット】のコツ寝起きに白湯を飲む朝起きてまず「白湯」を飲むようにしましょう。それだけで身体に溜まった老廃物を排出しやすくなります。また、睡眠中