ヤクルト・奥川恭伸投手（２３）が９日、目標の開幕投手に向けて一歩前進した。ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板し、最速１５０キロを計測するなど打者５人に対し２２球で安打性２本に抑えた。腰痛で離脱した昨年の同時期と比較しても仕上がり具合は雲泥の差。「１２月、１月といいオフが過ごせて、この２月もしっかりいいスタートが切れている。ここまで楽しくというか、思った通りに進んでいます」と手応えを口にした