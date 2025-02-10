巨人のドラフト３位・荒巻悠内野手（２２）＝上武大＝が９日のシート打撃で“プロ初安打”をマークした。３打席目に石川の初球、外角カーブを中前安打。計８人の打者から５奪三振と快投した左腕から唯一、快音を響かせた。７日のシート打撃は３打数無安打で「１本出たっていうのは自信になった」と表情を崩した。全体練習後は木の花ドームに直行し、萩尾らとともに午後５時ごろまで特打を敢行。連日、午前７時３０分ごろの早出