◇カーリング日本選手権最終日（９日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）決勝が行われ、女子は“ママさんカーラー”吉村紗也香（３３）がスキップを務めるフォルティウスが、北海道銀行との「新旧、道銀対決」を延長の末８―７で制し、２６年ミラノ・コルティナ五輪出場への夢をつないだ。２１年１１月末に北海道銀行との契約が切れ、同１２月以降の現体制になってから初の戴冠を果たした。代表権を獲得した３月の世界選手権（韓国）