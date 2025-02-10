フジテレビ主催の「日本大相撲トーナメント」の第４９回大会は９日、東京・墨田区の両国国技館で開催された。元タレントの中居正広氏の女性トラブルを巡る影響でテレビ放送を取りやめ、協賛３社も全て辞退。興行は一部内容が変更され“フジ色”が一掃される形で行われるなど、角界にもフジテレビ問題の余波が押し寄せた。チケット完売の“満員御礼”となった館内。売店には長蛇の列ができ、９６３０人の観客でにぎわったが、舞