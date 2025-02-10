２ピースロックバンド「鈴木実貴子ズ」がこのほどメジャー初アルバム「あばら」をリリースし、スポーツ報知の取材に応じた。ボーカル・ギターの鈴木実貴子とドラムのズによる結成１３年の同バンドは昨秋に配信シングル「違和感と窮屈」でメジャーデビュー。アルバムには「違和感―」やリード曲の「かかってこいよバッドエンド」など渾身の１２曲が収録されている。心の奥底から湧き出る叫びのような詞に、エモーショナルなメ