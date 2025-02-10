「阪神紅白戦、白組３−５紅組」（９日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）阪神は２日連続の紅白戦。佐藤輝が第１打席で特大弾を放ったほか、育成のアルナエスが２打数１安打１打点とアピールした。以下、藤川球児監督（４４）との一問一答。◇◇（テレビ）−第１クールは凡事徹底の叱咤（しった）激励があったが、第２クールは。「選手のコンディションの管理のことは非常に強く考えていたクールだっ