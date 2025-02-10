元阪神エースの井川慶氏（４６）が９日、２軍施設の移転に伴い閉場する鳴尾浜球場で行われた「ありがとう鳴尾浜」と題したイベントに出席し、トークショーで思い出話などを語った。１９９７年度ドラフト２位で入団以降、多くの汗を流し、エースの礎を築いた場所。井川氏は「寮には６年間住んでました。裏方さんとロールプレーイングゲームなどをして、一緒にいる時間が長かった」と若かりし頃を思い返し、笑顔を浮かべた。ま