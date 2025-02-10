西日本ボクシング協会の会長選挙が９日、神戸市内で行われ、３人が立候補した中、２０１９年から務める真正ジム会長の山下正人氏（６２）が３選を果たした。任期は３年。フュチュールジムの平山靖会長（６４）と、協会の改革を訴え、史上最年少の３８歳での会長を目指した元世界３階級王者で亀田ジム会長の亀田興毅氏は落選した。最後はまさかの形で当選者が決まった。有効投票数６８票のうち、山下氏と亀田氏がともに２７票を