トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米CBSテレビは9日、共和党トランプ大統領の2期目就任から10日で3週間になるのを前に世論調査の結果を発表した。実績について「評価する」と答えたのは53％で、「評価しない」の47％を6ポイント上回った。不法移民の国外追放やパレスチナ自治区ガザへの対応を支持する回答が過半数に達する一方、インフレ抑制への注力が不十分だとの回答は3分の2に及んだ。世論調査は5〜7