1番人気ブレイディヴェーグはジリジリと脚を伸ばしたが4着まで。休み明けでプラス14キロの分もあったか。宮田師は「人気を背負っていただけに馬券に絡めず申し訳ない。トップコンディションと比べると少し余裕があった」と説明した。ルメールは「伸びてはいるけどね。マイルだとちょっとスピード不足。1800メートルで楽しみです」と、参戦予定のドバイターフ（4月5日、メイダン）での巻き返しへ前を向いた。