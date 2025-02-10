【調教師】河内師は管理馬2頭目の出走で初勝利。JRA重賞は18年平安S（サンライズソア）以来で通算7勝目。【騎手】菅原明は21年カラテ以来、通算2勝目。JRA重賞は昨年セントウルS（トウシンマカオ）以来、通算12勝目。5年連続の重賞勝利。【種牡馬】ドレフォン産駒はジオグリフを合わせ、今年の2頭が初出走で初勝利。JRA重賞は昨年の中日新聞杯（デシエルト）以来、通算5勝目。【東西比較】19年インディチャンプ以来の関西