「カーリング・日本選手権」（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）決勝が行われ、女子はフォルティウスが北海道銀行を８−７で下し、２０２１年１２月以降の現体制では初優勝を果たし、９月末までに行われるミラノ・コルティナ五輪代表候補決定戦への出場を決めた。男子はＳＣ軽井沢クラブが、ロコ・ソラーレを７−５で下して２大会ぶり１１度目の日本一に立った。男女の優勝チームは世界選手権（女子は３月、韓国。男子は３〜４月、カナ