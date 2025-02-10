なにわ男子の西畑大吾（２８）が、１６日にカンテレ・フジテレビで生中継される「住友電工スポーツスペシャル第５回全国大学対校男女混合駅伝」（後０・００）の大会アンバサダーに就任したことが９日、わかった。スポーツ中継初挑戦で、スポーツ系のアンバサダーも初。西畑は「まさかオファーをいただけると思っていなかった」と感激しきり。中学時代は陸上部で短距離走に打ち込み、箱根駅伝も毎年欠かさず見るといい、「初