巨人に新加入した石川達也投手（２６）＝ＤｅＮＡ＝が９日、サンマリンスタジアム宮崎で行われたシート打撃に初登板し、打者８人に対して圧巻の５三振を奪った。計２１球で１安打に抑え、開幕１軍へ猛アピールした。力強い直球に打者のタイミングを外すチェンジアップが効果的だった。※※※石川が大事な“巨人初登板”で大きな可能性を示した。両サイドにきっちり真っすぐを投げ切れていて、チェンジアップの抜けも良かっ