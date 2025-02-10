牝馬の3番人気リンクスティップが好位からしぶとく脚を使い大激戦の2着争いを首差で制した。M・デムーロは「お利口で真面目だね。スタートは出たし（道中は）引いたり押したりしても折り合いは問題なかった」と振り返る。タイトルはお預けとなったが大きな賞金加算。西村師は「やっぱり能力は高い。鞍上は距離が長ければ長い方がいいと。今後はいったん放牧で相談しながら次走を決めたい」と満足げだった。