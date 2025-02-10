▼3着ランスオブカオス（吉村）ある程度、こういう隊列になると思いました。4コーナーの雰囲気が良く反応もあったが、距離適性の差が出ました。▼4着ショウヘイ（川田）調教通りの走りでした。良くなってこなければ本来のパフォーマンスはできません。▼5着スリーキングス（岩田康）前走以上に走っていますが、これからの馬。次につなげたい。▼6着エリカアンディーヴ（松山）スタートでつまずいてしまい、ポジションを取