【調教師】杉山晴師は管理馬2頭目の出走で初勝利。JRA重賞は1月フェアリーS（エリカエクスプレス）に続く今年2勝目で通算23勝目。【騎手】西村淳は2度目の騎乗で初勝利。JRA重賞は1月日経新春杯（ロードデルレイ）に続く今年2勝目で通算12勝目。【種牡馬】キズナ産駒は8頭目の出走で初勝利。JRA重賞は1月シンザン記念（リラエンブレム）に続く今年2勝目で通算39勝目。【東西比較】関西馬は10年連続で勝利。通算成績は関西