トップスタートから逃げ馬を徹底マークする形で運んだ3番人気ロードアウォード（セン5＝吉岡、父ロードカナロア）が直線で早め先頭に立ち、2馬身半差で押し切った。オープン特別初勝利。西村淳は「強かったですね。ゲートを出てからも速かったし終始、手応えが良かった」と振り返った。