「日本ハム紅白戦、白組２−３紅組」（９日、エナジックスタジアム名護）日本ハム・清宮幸太郎内野手（２５）が９日、牛骨バットを使用した紅白戦で右中間を切り裂く二塁打を放った。今キャンプから使用している新相棒で、さらなる覚醒を予感させる一打。新庄剛志監督（５３）を思わずうならせた打球となったが、まだまだこんなもんじゃない。さらなる注文もつけ、期待を寄せた。外角寄りの球を、清宮は迷うことなく振り抜い