フィギュアスケート男子の２０１４年ソチ、１８年平昌両五輪金メダリストで、プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３０）が制作総指揮を執る、ツアー公演「ＹｕｚｕｒｕＨａｎｙｕＩＣＥＳＴＯＲＹ３ｒｄ−ＥｃｈｏｅｓｏｆＬｉｆｅ−」の千秋楽が９日、千葉県船橋市の、ららアリーナ東京ベイで開催された。アンコールを含む全１５プログラムを演じ、チケット完売の８３００人の観客を熱狂させた。全７公演を