ＳｉｘＴＯＮＥＳのジェシー（２８）が９日、都内で行われた、映画「お嬢と番犬くん」（３月１４日公開）の完成披露舞台あいさつに、Ｗ主演を務めた女優・福本莉子（２４）らと出席した。作品テーマにちなみ「溺愛しているもの」を問われたジェシーは、「洋服とか下着をヨレヨレになるくらいまで使う」と“庶民派”な一面を告白。後輩に洋服を譲ることもあるだけに「ヨレヨレになったらあげてもうれしくないと思うので」としつ