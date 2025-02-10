昨年10月5日に京都9Rで馬場入場後に落馬し、右大腿骨など複数の箇所を骨折した和田竜二（47）が9日、約4カ月ぶりに復帰を果たした。アーリドラータ（牡3＝小栗）に騎乗した京都3R・3歳未勝利は中団からジリジリ伸びて4着。和田竜は「流れに乗って競馬ができたし、感覚的に浮いた感じはなく集中して乗れました。これで落ち着いていけますね」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。この日は5、8、9、10Rを合わせて5鞍。10日も京都